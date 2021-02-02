La Chapelle Sainte-Juste Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
La Chapelle Sainte-Juste Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme vendredi 1 août 2025.
La Chapelle Sainte-Juste
La Chapelle Sainte-Juste 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Cette balade permet de découvrir un panorama unique à 360° sur Saint-Paul-Trois-Châteaux et ses environs, en passant par un sentier légèrement escarpé, dans une nature riche en couleur et senteur!
+33 4 75 96 78 78
English :
This walk offers a unique 360° panoramic view of Saint-Paul-Trois-Châteaux and the surrounding area, along a slightly steep path, in a natural environment rich in color and fragrance!
Deutsch :
Diese Wanderung führt Sie über einen leicht steilen Pfad durch eine farbenfrohe und duftende Natur mit einem einzigartigen 360°-Panorama über Saint-Paul-Trois-Châteaux und seine Umgebung.
Italiano :
Questa passeggiata permette di scoprire un panorama unico a 360° di Saint-Paul-Trois-Châteaux e dei suoi dintorni, attraverso un sentiero leggermente ripido, in una natura ricca di colori e profumi!
Español :
Este paseo le permite descubrir un panorama único de 360° de Saint-Paul-Trois-Châteaux y sus alrededores, a través de un camino ligeramente empinado, en una naturaleza rica en colores y aromas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-02 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme