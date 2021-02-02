La Chapelle Sainte-Juste Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

La Chapelle Sainte-Juste Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme vendredi 1 août 2025.

La Chapelle Sainte-Juste

La Chapelle Sainte-Juste 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade permet de découvrir un panorama unique à 360° sur Saint-Paul-Trois-Châteaux et ses environs, en passant par un sentier légèrement escarpé, dans une nature riche en couleur et senteur!

+33 4 75 96 78 78

English :

This walk offers a unique 360° panoramic view of Saint-Paul-Trois-Châteaux and the surrounding area, along a slightly steep path, in a natural environment rich in color and fragrance!

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie über einen leicht steilen Pfad durch eine farbenfrohe und duftende Natur mit einem einzigartigen 360°-Panorama über Saint-Paul-Trois-Châteaux und seine Umgebung.

Italiano :

Questa passeggiata permette di scoprire un panorama unico a 360° di Saint-Paul-Trois-Châteaux e dei suoi dintorni, attraverso un sentiero leggermente ripido, in una natura ricca di colori e profumi!

Español :

Este paseo le permite descubrir un panorama único de 360° de Saint-Paul-Trois-Châteaux y sus alrededores, a través de un camino ligeramente empinado, en una naturaleza rica en colores y aromas

