La montée de l’Alpe d’Huez, la discrète en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère

La montée de l’Alpe d’Huez, la discrète en vélo électrique 38520 Le Bourg-d’Oisans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Prenons un chemin détourné pour rejoindre l’Alpe d’Huez par Allemond et le lac du Verney, en passant par le joli village de Villard-Reculas et sa route en balcon. Puis ensuite rejoindre Huez et enfin les derniers virages mythiques du Tour de France.

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 03 25

English : The discreet climb up to Alpe d’Huez by e-bike

Let’s take an alternative route up to Alpe d’Huez via Allemond and the Lac du Verney, riding through the pretty village of Villard-Reculas with its balcony road. We then end up in Huez and can join the last switchbacks made famous by the Tour de France.

Deutsch :

Nehmen wir einen Umweg, um über Allemond und den Lac du Verney nach Alpe d’Huez zu gelangen. Dabei fahren wir durch das hübsche Dorf Villard-Reculas und seine Balkonstraße. Dann weiter nach Huez und schließlich zu den letzten legendären Kurven der Tour de France.

Italiano :

Prendiamo una strada circolare per raggiungere l’Alpe d’Huez via Allemond e il lago di Verney, passando per il grazioso villaggio di Villard-Reculas e la sua strada balcone. Poi si arriva a Huez e infine agli ultimi mitici giri del Tour de France.

Español :

Tomemos un camino de ida y vuelta para llegar a Alpe d’Huez vía Allemond y el lago de Verney, pasando por el bonito pueblo de Villard-Reculas y su carretera de balcones. Luego llegamos a Huez y finalmente a las últimas curvas míticas del Tour de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme