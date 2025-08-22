La Roche à sept-Heures Monthermé Ardennes

La Roche à sept-Heures

La Roche à sept-Heures 08800 Monthermé Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

6 km 2 h 30 Niveau moyen A pied ·Situation Monthermé à 20 km au nord de Charleville-Mézières ·Balisage blanc-rouge/ blanc-jaune blanc-rouge ·Source Topoguide Les Ardennes…à pied FFRP/Conseil général 1 De l’office de tourisme, place Jean-Baptiste Clément, emprunter la rue principale. 2 Poursuivre en direction de Thilay, en passant devant la banque, la gendarmerie, le collège et le centre de secours. 3 Un peu au-dessus, prendre la rampe (mur de soutènement) sur quelques mètres, puis emprunter à gauche la rue de l’Egalité qui longe le cimetière et la rue de la Promenade. Au bout, continuer en face par le chemin qui mène à l’auberge de la Roche à Sept Heures. 4 Emprunter la route forestière en direction de la Roche à Sept-Heures. Après le point de vue, aller à gauche. Une légère montée, quelques escaliers et une rampe en métal indiquent le début du chemin des Crêtes, qui surplombe la boucle (huit stations permettent de profiter de vues toujours différentes sur la Meuse et Monthermé). A travers bois. Atteindre le site de la Longue Roche. 5 Prendre juste derrière le chemin bordé d’arbres. 6 A l’intersection, partir à gauche pour rejoindre le chemin Saint-Louis et descendre à flanc. En bas, continuer vers l’office de tourisme. Retrouvez cet itinéraire dans le topo-guide FFRandonnée réf. D008 Les Ardennes à pied . En vente en librairie et sur www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 -Faire apparaître le logo de la FFRandonnée (cf. PJ Pour tout renseignement complémentaire sur les itinéraires reproduits, veuillez contacter le comité départemental de la randonnée pédestre des Ardennes. Tel 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

http://ardennes.ffrandonnee.fr/ +33 3 24 26 55 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6 km 2 h 30 Average level On foot -Situation: Monthermé 20 km north of Charleville-Mézières -Building: white-red/ white-yellow/ white-red -Source: Topoguide: Les Ardennes…à pied FFRP/Conseil général 1 From the tourist office, place Jean-Baptiste Clément, take the main street. 2 Continue in the direction of Thilay, passing the bank, the gendarmerie, the college and the rescue centre. 3 A little above, take the ramp (retaining wall) for a few meters, then turn left into the rue de l’Egalité which runs along the cemetery and the rue de la Promenade. At the end of the street, continue across the road to the Auberge de la Roche at Sept Heures. 4 Take the forest road in the direction of La Roche at Sept Heures. After the viewpoint, go left. A slight ascent, a few stairs and a metal ramp indicate the beginning of the Chemin des Crêtes, which overhangs the loop (eight stations allow you to enjoy ever-changing views of the Meuse and Monthermé). Through the woods. 5 Take just behind the tree-lined path. 6 At the intersection, turn left to join the chemin Saint-Louis and go down the hillside. At the bottom, continue towards the tourist office. Find this itinerary in the FFRandonnée topo-guide ref. D008 Les Ardennes à pied . On sale in bookshops and on www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Show the FFRandonnée logo (cf. PJ For further information on the reproduced itineraries, please contact the Ardennes Hiking Departmental Committee. Tel 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

Deutsch :

6 km 2 Std. 30 Min. Mittleres Niveau Zu Fuß -Lage: Monthermé 20 km nördlich von Charleville-Mézières -Markierung: weiß-rot/weiß-gelb weiß-rot -Quelle: Topoguide: Les Ardennes…à pied FFRP/Conseil général 1 Vom Tourismusbüro, Place Jean-Baptiste Clément, in die Hauptstraße einbiegen. 2 Weiter in Richtung Thilay, vorbei an der Bank, der Gendarmerie, dem Collège und dem Rettungszentrum. 3 Etwas oberhalb nehmen Sie einige Meter die Rampe (Stützmauer) und biegen dann links in die Rue de l’Egalité ein, die am Friedhof und an der Rue de la Promenade vorbeiführt. Am Ende gehen Sie gegenüber auf dem Weg weiter, der zur Auberge de la Roche à Sept Heures führt. 4 Nehmen Sie die Forststraße in Richtung La Roche à Sept-Heures. Nach dem Aussichtspunkt gehen Sie nach links. Ein leichter Anstieg, einige Treppen und ein Metallgeländer weisen auf den Beginn des Kammwegs hin, der den Rundweg überragt (acht Stationen ermöglichen immer neue Ausblicke auf die Maas und Monthermé). Durch den Wald. Erreichen Sie den Standort La Longue Roche. 5 Nehmen Sie gleich dahinter den von Bäumen gesäumten Weg. 6 An der Kreuzung links abbiegen, um auf den Weg Saint-Louis zu stoßen und an der Flanke hinabzusteigen. Unten angekommen, gehen Sie weiter in Richtung Touristeninformation. Diese Route finden Sie im Topo-Guide FFRandonnée Ref. D008 Les Ardennes à pied . Erhältlich im Buchhandel und unter www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 -Das Logo der FFRandonnée zeigen (siehe PJ Für weitere Informationen zu den abgebildeten Routen wenden Sie sich bitte an das Comité départemental de la randonnée pédestre des Ardennes. Tel: 03 24 26 55 95. Email: cdrp.ardennes@free.fr

Italiano :

6 km ? 2 ore e 30 minuti Livello medio A piedi -Situazione: Monthermé, 20 km a nord di Charleville-Mézières -Segnalazioni: bianco-rosso/bianco-giallo/bianco-rosso -Fonte: Topoguide: Les Ardennes?à pied FFRP/Conseil général 1 Dall’ufficio del turismo, place Jean-Baptiste Clément, prendere la strada principale. 2 Proseguire in direzione di Thilay, superando la banca, la stazione di polizia, il college e il centro di pronto soccorso. 3 Poco sopra, percorrere la rampa (muro di contenimento) per qualche metro, quindi svoltare a sinistra in rue de l’Egalité che costeggia il cimitero e rue de la Promenade. Alla fine della strada, proseguire dritto sul sentiero che conduce all’Auberge de la Roche à Sept Heures. 4 Prendere la strada forestale in direzione della Roche à Sept-Heures. Dopo il punto panoramico, andare a sinistra. Una leggera salita, alcuni gradini e una rampa metallica indicano l’inizio del Chemin des Crêtes, che sovrasta l’anello (otto stazioni permettono di godere di diverse viste sulla Mosa e sul Monthermé). Attraverso il bosco. Raggiungere il sito della Longue Roche. 5 Imboccare il sentiero alberato subito dietro. 6 All’incrocio, svoltare a sinistra per immettersi nello Chemin Saint-Louis e scendere. In fondo, proseguire verso l’ufficio turistico. Questo percorso si trova nella guida topografica FFRandonnée rif. D008 Les Ardennes à pied . In vendita nelle librerie e su www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Non dimenticate di esporre il logo della FFRandonnée (cfr. PJ Per ulteriori informazioni sugli itinerari riprodotti, contattate il Comitato escursionistico dipartimentale delle Ardenne. Tel 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

Español :

6 km ? 2 h 30 min Nivel medio A pie -Situación: Monthermé, 20 km al norte de Charleville-Mézières -Marcado: blanco-rojo/blanco-amarillo/blanco-rojo -Fuente: Topoguide: Les Ardennes?à pied FFRP/Conseil général 1 Desde la oficina de turismo, place Jean-Baptiste Clément, tomar la calle principal. 2 Continuar en dirección a Thilay, pasando por el banco, la comisaría de policía, el colegio y el centro de primeros auxilios. 3 Un poco más adelante, tome la rampa (muro de contención) durante unos metros, y luego gire a la izquierda en la rue de l’Egalité que bordea el cementerio y la rue de la Promenade. Al final de la carretera, siga recto por el camino que lleva al Auberge de la Roche à Sept Heures. 4 Tomar la carretera forestal en dirección a la Roche à Sept-Heures. Después del mirador, vaya a la izquierda. Una ligera subida, algunos escalones y una rampa metálica indican el inicio del Chemin des Crêtes, que domina el bucle (ocho estaciones permiten disfrutar de vistas siempre cambiantes del Mosa y del Monthermé). A través del bosque. Llegar al lugar de la Longue Roche. 5 Tomar el camino arbolado que se encuentra justo detrás. 6 En el cruce, girar a la izquierda para incorporarse al Chemin Saint-Louis y descender. En la parte inferior, continúe hacia la oficina de turismo. Puede encontrar esta ruta en la topo-guía de la FFRandonnée ref. D008 Les Ardennes à pied . A la venta en librerías y en www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 -No olvide mostrar el logotipo de la FFRandonnée (cf. PJ Para cualquier información adicional sobre las rutas reproducidas, póngase en contacto con el comité departamental de senderismo de las Ardenas. Tel: 03 24 26 55 95. Correo electrónico cdrp.ardennes@free.fr

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-25 par Ardennes Tourisme