La Ronde Autour du Château Cœur de Causse Lot

La Ronde Autour du Château

La Ronde Autour du Château Vaillac 46240 Cœur de Causse Lot Occitanie

Durée : 105 Distance : 6100.0 Tarif :

D’un versant à l’autre de la vallée du Foulon , cette balade offre des vues sur les environs du bourg de Vaillac et sur le chateau du même nom.

Le bourg de Vaillac s’est développé au fond de la vallée du Foulon , sous la protection des seigneurs du château.L’église romane de St Julien , édifice remarquable, date du XIV e siècle.Les vieilles bâtisses qui bordent les paisibles ruelles du bourg offrent de nombreux détails architecturaux/ porte en ogive, linteaux…

Erigé à partir du XIV è siècle, le château est dans un parfait état de conservation.Il domine le village et quelques-uns des ses différents bâtiments sont classés monuments historiques: une chapelle,des écuries, une tour..

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From one side of the Foulon valley to the other, this walk offers views over the surroundings of the village of Vaillac and the castle of the same name.

The village of Vaillac developed at the bottom of the Foulon valley, under the protection of the lords of the castle. The Romanesque church of St Julien, a remarkable building, dates from the 14th century. The old buildings that line the peaceful streets of the village offer many architectural details door ogive, lintels …

Erected from the 14th century, the castle is in a perfect state of preservation, it dominates the village and some of its various buildings are classified as historical monuments: a chapel, stables, a tower…

Deutsch :

Von einer Seite des Foulon-Tals zur anderen bietet diese Wanderung Ausblicke auf die Umgebung des Ortes Vaillac und auf das gleichnamige Schloss.

Der Ort Vaillac hat sich am Ende des Foulon-Tals unter dem Schutz der Schlossherren entwickelt.Die romanische Kirche St Julien, ein bemerkenswertes Bauwerk, stammt aus dem 14. Jahrhundert.Die alten Gebäude, die die ruhigen Gassen des Ortes säumen, bieten zahlreiche architektonische Details wie Spitzbogentüren, Stürze usw.

Das Schloss wurde im 14. Jahrhundert erbaut und befindet sich in einem perfekten Erhaltungszustand.

Italiano :

Da un lato all’altro della valle del Foulon, questa passeggiata offre una vista sui dintorni del villaggio di Vaillac e sull’omonimo castello.

Il villaggio di Vaillac si è sviluppato in fondo alla valle del Foulon, sotto la protezione dei signori del castello. La chiesa romanica di St Julien, un edificio notevole, risale al XIV secolo. Gli antichi edifici che costeggiano le tranquille strade del villaggio offrono molti dettagli architettonici porte ogivali, architravi…

Costruito nel XIV secolo, il castello è in perfetto stato di conservazione, domina il villaggio e alcuni dei suoi edifici sono classificati come monumenti storici: una cappella, le scuderie, una torre…

Español :

De un lado a otro del valle del Foulon, este paseo ofrece vistas de los alrededores del pueblo de Vaillac y del castillo del mismo nombre.

El pueblo de Vaillac se ha desarrollado en el fondo del valle del Foulon, bajo la protección de los señores del castillo. La iglesia románica de St Julien, un edificio notable, data del siglo XIV. Los antiguos edificios que bordean las tranquilas calles del pueblo ofrecen muchos detalles arquitectónicos puertas ojivales, dinteles…

Construido en el siglo XIV, el castillo está en perfecto estado de conservación, domina el pueblo y algunos de sus edificios están catalogados como monumentos históricos: una capilla, establos, una torre…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot