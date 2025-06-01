La Route des grands Lacs du Morvan Nevers Nièvre

La Route des grands Lacs du Morvan Nevers Nièvre vendredi 1 août 2025.

La Route des grands Lacs du Morvan Vélo à assistance électrique Difficile

La Route des grands Lacs du Morvan place mossé 58000 Nevers Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 260000.0 Tarif :

Itinéraire vélo de lac en lac à travers la Nièvre et le Morvan avec baignade (et camping) tous les 35km ! 260 km et 3000m D+

Difficile

https://www.decize-confluence.fr/

English :

Lake-to-lake cycling itinerary through the Nièvre and Morvan regions, with swimming (and camping) every 35km! 260 km and 3,000m D+

Deutsch :

Radtour von See zu See durch die Nièvre und den Morvan mit Baden (und Camping) alle 35 km! 260 km und 3000m D+

Italiano :

In bicicletta da un lago all’altro attraverso le regioni della Nièvre e del Morvan, con bagno (e campeggio) ogni 35 km! 260 km e 3000m D+

Español :

Pedalear de lago en lago por las regiones de Nièvre y Morvan, ¡con baño (y camping) cada 35 km! 260 km y 3000 m D+

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data