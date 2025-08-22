La route du Temps Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

La route du Temps

La route du Temps 04200 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Cette route invite à un voyage dans le temps le temps de l’Homme et le temps de la Terre. Des sites secrets, étranges voire mystérieux ponctuent son itinéraire et font de cette route un véritable parcours initiatique au cœur de paysages somptueux.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 61 36 50

English : La route du Temps

This road invites you to travel through time the time of Man & the time of the Earth. Secret, strange and even mysterious sites punctuate its route and make this route a real initiation course in the heart of landscapes

Deutsch : La route du Temps

Diese Route lädt zu einer Reise durch die Zeit ein: die Zeit des Menschen und die Zeit der Erde. Geheime, seltsame und sogar mysteriöse Orte säumen die Route und machen sie zu einem wahren Initiationsweg inmitten prächtiger Landschaften.

Italiano :

Questo percorso invita a fare un viaggio nel tempo: il tempo dell’uomo e il tempo della Terra. Siti segreti, strani e persino misteriosi costellano il percorso, rendendolo un vero e proprio tour iniziatico attraverso paesaggi sontuosi.

Español : La route du Temps

Esta ruta le invita a realizar un viaje en el tiempo: el tiempo del Hombre y el tiempo de la Tierra. Lugares secretos, extraños e incluso misteriosos salpican la ruta, convirtiéndola en un auténtico viaje iniciático a través de suntuosos paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme