La Route touristique de Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

La Route touristique de Cosne-Cours-sur-Loire En VTT assistance électrique Facile

La Route touristique de Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

La route touristique, à Cosne-Cours-sur-Loire, permet de longer le dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire. A pied, en vélo, ou même en voiture, cette route touristique, d’une longueur de près de 3 Km, vous charmera par la beauté des paysages que les photographes vont adorer ! Vous pourrez entre autre rejoindre la gare du cyclorail pour faire une balade originale ou la ferme du Port Aubry où une dégustation du fameux Crottin de Chavignol s’impose !

Facile

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

The tourist road, in Cosne-Cours-sur-Loire, allows you to follow the last wild river of Europe, the Loire. On foot, by bike, or even by car, this tourist route, which is nearly 3 km long, will charm you with the beauty of its landscapes that photographers will love! You will be able to reach the station of the cyclorail to make an original stroll or the farm of Port Aubry where a tasting of the famous Crottin de Chavignol is essential!

Deutsch :

Die Touristenroute in Cosne-Cours-sur-Loire führt Sie entlang des letzten wilden Flusses Europas, der Loire. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sogar mit dem Auto werden Sie auf dieser fast 3 km langen Touristenroute von der Schönheit der Landschaften verzaubert, die Fotografen lieben werden! Sie können unter anderem den Bahnhof der Cyclorail erreichen, um eine originelle Fahrt zu machen, oder den Bauernhof Port Aubry, wo eine Verkostung des berühmten Crottin de Chavignol ein Muss ist!

Italiano :

L’itinerario turistico di Cosne-Cours-sur-Loire vi permette di camminare lungo l’ultimo fiume selvaggio d’Europa, la Loira. A piedi, in bicicletta o anche in auto, questo percorso turistico, lungo quasi 3 km, vi affascinerà con la bellezza dei paesaggi che i fotografi adoreranno! Potrete raggiungere la stazione della ciclorotaia per un giro originale o la fattoria di Port Aubry dove è d’obbligo una degustazione del famoso Crottin de Chavignol !

Español :

La ruta turística de Cosne-Cours-sur-Loire le permite pasear por el último río salvaje de Europa, el Loira. A pie, en bicicleta o incluso en coche, esta ruta turística de casi 3 km de longitud le encantará por la belleza de sus paisajes, ¡que enamorarán a los fotógrafos! Podrá llegar a la estación del ciclorriel para dar un original paseo o a la granja de Port Aubry, ¡donde no puede faltar una degustación del famoso Crottin de Chavignol !

