La véloroute de Nevers au pont canal du Guétin Nevers Nièvre

La véloroute de Nevers au pont canal du Guétin
Chemin de Halage
58000 Nevers
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

Durée :
Distance : 17000.0

Une jolie balade à vélo, admirer les paysages qui bordent le canal, vous croiserez certainement un bateau de plaisance qui navigue tranquillement sur le canl !

Facile

http://www.nevers-tourisme.com/ +33 3 86 68 46 00

English :

Take a bike ride and admire the scenery along the canal, and you’re sure to come across a pleasure boat cruising quietly along the canals!

Deutsch :

Eine schöne Fahrradtour, bewundern Sie die Landschaften, die den Kanal säumen. Sie werden bestimmt einem Sportboot begegnen, das gemütlich auf dem Canl fährt!

Italiano :

Fate un bel giro in bicicletta e ammirate il paesaggio lungo il canale, e sicuramente vi imbatterete in una barca da diporto che naviga tranquillamente sui canali!

Español :

Dé un agradable paseo en bicicleta y admire el paisaje a lo largo del canal, ¡y seguro que se topa con algún barco de recreo navegando tranquilamente por los canales!

