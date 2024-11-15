La véloroute du Canal latéral à la Loire de Nevers à Decize Nevers Nièvre

La véloroute du Canal latéral à la Loire de Nevers à Decize Port de la Jonction 58000 Nevers Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 40000.0 Tarif :

Cet itinéraire emprunte donc le chemin de halage et vous fait découvrir toute la richesse des paysages autour du Canal latéral à la Loire

http://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 68 46 00

English :

This itinerary follows the towpath and lets you discover all the richness of the landscapes around the Canal Latéral à la Loire

Deutsch :

Diese Route folgt also dem Treidelpfad und zeigt Ihnen den ganzen Reichtum der Landschaften rund um den Loire-Seitenkanal

Italiano :

Questo itinerario segue l’alzaia e permette di scoprire tutta la ricchezza dei paesaggi intorno al Canal Latéral à la Loire

Español :

Este itinerario sigue el camino de sirga y le permite descubrir toda la riqueza de los paisajes que rodean el Canal Latéral à la Loire

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data