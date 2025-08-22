La Voie des Vignes de Dijon à Santenay Dijon Côte-d’Or

La Voie des Vignes de Dijon à Santenay Vélo de route Difficulté moyenne

Vélo & Fromage La Voie des Vignes de Dijon à Santenay 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 74000.0 Tarif :

La Voie des vignes est la plus épicurienne des voies vertes ! De Dijon à Santenay, pédalez entre les vignes et partez à la découverte du patrimoine culturel et gourmand du terroir.

Difficulté moyenne

English :

The Voie des vignes is the most epicurean of all greenways! From Dijon to Santenay, pedal through the vineyards and discover the region’s cultural and culinary heritage.

Deutsch :

Der Voie des vignes ist der epikureischste aller grünen Wege! Von Dijon bis Santenay radeln Sie zwischen den Weinbergen und entdecken das kulturelle Erbe und die Gaumenfreuden der Region.

Italiano :

La Voie des vignes è la più epicurea delle vie verdi! Da Digione a Santenay, pedalate tra i vigneti e scoprite il patrimonio culturale e gastronomico della regione.

Español :

La Voie des vignes es la más epicúrea de las vías verdes De Dijon a Santenay, pedalee entre viñedos y descubra el patrimonio cultural y gastronómico de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data