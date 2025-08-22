La Voie des Vignes de Dijon à Santenay Dijon Côte-d’Or
La Voie des Vignes de Dijon à Santenay Dijon Côte-d’Or vendredi 1 mai 2026.
La Voie des Vignes de Dijon à Santenay Vélo de route Difficulté moyenne
Vélo & Fromage La Voie des Vignes de Dijon à Santenay 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 74000.0 Tarif :
La Voie des vignes est la plus épicurienne des voies vertes ! De Dijon à Santenay, pédalez entre les vignes et partez à la découverte du patrimoine culturel et gourmand du terroir.
Difficulté moyenne
English :
The Voie des vignes is the most epicurean of all greenways! From Dijon to Santenay, pedal through the vineyards and discover the region’s cultural and culinary heritage.
Deutsch :
Der Voie des vignes ist der epikureischste aller grünen Wege! Von Dijon bis Santenay radeln Sie zwischen den Weinbergen und entdecken das kulturelle Erbe und die Gaumenfreuden der Region.
Italiano :
La Voie des vignes è la più epicurea delle vie verdi! Da Digione a Santenay, pedalate tra i vigneti e scoprite il patrimonio culturale e gastronomico della regione.
Español :
La Voie des vignes es la más epicúrea de las vías verdes De Dijon a Santenay, pedalee entre viñedos y descubra el patrimonio cultural y gastronómico de la región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data