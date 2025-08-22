Laissez-vous conter Sedan contemporain Sedan Ardennes

Laissez-vous conter Sedan contemporain

Laissez-vous conter Sedan contemporain 7, Promenoir des prêtres 08200 Sedan Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Au début du XIXème siècle, Sedan est une place forte entourée de puissants remparts. La ville s’ouvre vers l’extérieur en 1884 avec sa gare reliée au centre ville par l’avenue Auguste Philippoteaux, maire de Sedan, avec ses usines, ses hôtels particuliers et ses immeubles locatifs. La ville, en partie détruite en 1940, est reconstruite en 1950. Un projet de ville permet depuis l’an 2000 une rénovation des quartiers périphériques et la création d’architecture contemporaine…

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the beginning of the 19th century, Sedan was a fortified town surrounded by powerful ramparts. The town opened up to the outside world in 1884 with its railway station linked to the town centre by the avenue Auguste Philippoteaux, mayor of Sedan, with its factories, mansions and rental buildings. The town, partly destroyed in 1940, was rebuilt in 1950. Since 2000, a city project has been renovating the outlying districts and creating contemporary architecture .

Deutsch :

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist Sedan eine von mächtigen Stadtmauern umgebene Festung. Die Stadt öffnete sich 1884 mit ihrem Bahnhof, der durch die Avenue Auguste Philippoteaux, Bürgermeister von Sedan, mit dem Stadtzentrum verbunden war, nach außen. Es entstanden Fabriken, Herrenhäuser und Mietshäuser. Die Stadt, die 1940 teilweise zerstört wurde, wurde 1950 wieder aufgebaut. Ein Stadtprojekt ermöglicht seit dem Jahr 2000 eine Renovierung der Außenbezirke und die Schaffung zeitgenössischer Architektur…

Italiano :

All’inizio del XIX secolo, Sedan era una città fortificata circondata da potenti bastioni. La città si aprì al mondo esterno nel 1884 con la sua stazione ferroviaria collegata al centro della città dal viale Auguste Philippoteaux, sindaco di Sedan, con le sue fabbriche, le case comunali e gli edifici in affitto. La città, parzialmente distrutta nel 1940, è stata ricostruita nel 1950. Dal 2000, un progetto cittadino ha permesso la ristrutturazione dei quartieri periferici e la creazione di un’architettura contemporanea…

Español :

A principios del siglo XIX, Sedán era una ciudad fortificada rodeada de poderosas murallas. La ciudad se abrió al exterior en 1884 con su estación de ferrocarril unida al centro de la ciudad por la avenida Auguste Philippoteaux, alcalde de Sedan, con sus fábricas, casas de pueblo y edificios de alquiler. La ciudad, parcialmente destruida en 1940, fue reconstruida en 1950. Desde el año 2000, un proyecto de ciudad ha permitido renovar los barrios periféricos y crear una arquitectura contemporánea…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme