Laissez-vous conter Sedan moderne Sedan Ardennes

Laissez-vous conter Sedan moderne Sedan Ardennes vendredi 1 août 2025.

Laissez-vous conter Sedan moderne

Laissez-vous conter Sedan moderne 7, Promenoir des prêtres 08200 Sedan Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Au XVème siècle, Evrard de la Marck fait construire un Château Fort qui domine la rive droite de la Meuse. La ville devient une place forte importante. Appréciez le contraste de couleurs, crée par la pierre calcaire jaune de Dom-Le-Mésnil, et le bleu des ardoises ardennaises…

+33 3 24 27 73 73

English :

In the 15th century, Evrard de la Marck had a fortified castle built overlooking the right bank of the Meuse. The town became an important stronghold. Appreciate the contrast of colours, created by the yellow limestone of Dom-Le-Mésnil, and the blue of the Ardennes slates…

Deutsch :

Im 15. Jahrhundert lässt Evrard de la Marck eine Festung errichten, die das rechte Ufer der Maas dominiert. Die Stadt wird zu einem wichtigen Festungsplatz. Genießen Sie den Farbkontrast, der durch den gelben Kalkstein von Dom-Le-Mésnil und das Blau des Schiefers aus den Ardennen entsteht…

Italiano :

Nel XV secolo Evrard de la Marck fece costruire un castello fortificato che dominava la riva destra della Mosa. La città divenne un’importante roccaforte. Godetevi il contrasto di colori creato dal giallo del calcare di Dom-Le-Mésnil e dal blu dell’ardesia delle Ardenne…

Español :

En el siglo XV, Evrard de la Marck hizo construir un castillo fortificado que dominaba la orilla derecha del Mosa. La ciudad se convirtió en una importante fortaleza. Disfrute del contraste de colores, creado por la piedra caliza amarilla de Dom-Le-Mésnil, y el azul de la pizarra de las Ardenas…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme