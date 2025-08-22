Laissez-vous conter Sedan pendant la Grande Guerre Sedan Ardennes

Laissez-vous conter Sedan pendant la Grande Guerre

Laissez-vous conter Sedan pendant la Grande Guerre 7, Promenoir des prêtres 08200 Sedan Ardennes Grand Est

A l’arrière du front, Sedan est occupée. La population devient prisonnière de sa propre ville, transformée en hôpital où les allemands soignent des dizaines de milliers de leurs soldats blessés.

English :

At the rear of the front, Sedan is occupied. The population becomes a prisoner of its own town, transformed into a hospital where the Germans treat tens of thousands of their wounded soldiers.

Deutsch :

Hinter der Front wird Sedan besetzt. Die Bevölkerung wird zu Gefangenen ihrer eigenen Stadt, die in ein Lazarett verwandelt wurde, in dem die Deutschen Zehntausende ihrer verwundeten Soldaten pflegen.

Italiano :

Nella parte posteriore del fronte, la berlina è occupata. La popolazione diventa prigioniera della propria città, trasformata in un ospedale dove i tedeschi curano decine di migliaia di soldati feriti.

Español :

En la parte trasera de la parte delantera, Sedan está ocupado. La población se convierte en prisionera de su propia ciudad, transformada en un hospital donde los alemanes tratan a decenas de miles de sus soldados heridos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme