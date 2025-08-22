L’Arbre à Vœux de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

L’Arbre à Vœux de Boutissaint A pieds Facile

L’Arbre à Vœux de Boutissaint Rue de Boutissaint 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7310.0 Tarif :

Randonnée balisée N°302. Outre les animaux sauvages en liberté et la découverte de l’environnement de ce parc, ce chêne imposant aux ramures très basses offre aux visiteurs la possibilité de marquer leur passage par un ruban accroché et portant un vœu. Toute une symbolique ouvrant peut-être la porte à une merveilleuse légende.

Facile

+33 3 86 74 66 33

English :

Signposted walk N°302. In addition to the free-roaming wild animals and the discovery of the park’s environment, this imposing oak with its very low branches offers visitors the chance to mark their passage by hanging a ribbon bearing a greeting. It’s a symbolic opportunity, perhaps opening the door to a wonderful legend.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 302. Neben den freilebenden Wildtieren und der Entdeckung der Umgebung dieses Parks bietet diese imposante Eiche mit ihren niedrigen Ästen den Besuchern die Möglichkeit, ihren Weg mit einem aufgehängten Band zu markieren, auf dem ein Wunsch steht. Eine symbolische Bedeutung, die vielleicht die Tür zu einer wunderbaren Legende öffnet.

Italiano :

Sentiero segnalato N°302. Oltre agli animali selvatici che si aggirano liberamente e scoprono l’ambiente del parco, questa imponente quercia dai rami molto bassi offre ai visitatori la possibilità di segnare il proprio passaggio appendendo un nastro con un saluto. È un luogo simbolico, che forse apre la porta a una meravigliosa leggenda.

Español :

Paseo señalizado nº 302. Además de animales salvajes que deambulan libremente y descubren el entorno del parque, este imponente roble de ramas muy bajas ofrece a los visitantes la posibilidad de marcar su paso colgando una cinta con un saludo. Es un lugar simbólico, que quizás abra la puerta a una maravillosa leyenda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data