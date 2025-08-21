L’Arbre en Chambaran Saint Antoine l’Abbaye Isère

L’Arbre en Chambaran

L’Arbre en Chambaran Dionay 38160 Saint Antoine l’Abbaye Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Autour de l’étang de Dionay, ce sentier vous fera découvrir la forêt de Chambaran le long d’un parcours de 1,6 km équipé de 8 panneaux différents expliquant les nombreuses facettes de cet espace.

English :

Around the Dionay pond, this trail will make you discover the forest of Chambaran along a 1.6 km trail equipped with 8 different panels explaining the many facets of this area.

Deutsch :

Rund um den Teich von Dionay führt Sie dieser Pfad auf einer 1,6 km langen Strecke durch den Wald von Chambaran. Er ist mit 8 verschiedenen Tafeln ausgestattet, die die zahlreichen Facetten dieses Gebiets erklären.

Italiano :

Intorno allo stagno di Dionay, questo sentiero vi farà scoprire la foresta di Chambaran lungo un percorso di 1,6 km dotato di 8 diversi pannelli che spiegano le molteplici sfaccettature di questa zona.

Español :

Alrededor del estanque de Dionay, este sendero le permitirá descubrir el bosque de Chambarán a lo largo de un recorrido de 1,6 km equipado con 8 paneles diferentes que explican las múltiples facetas de esta zona.

