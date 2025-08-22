Lauzun / Minerve, grande randonnée dans les coteaux de Guyenne Lauzun Lot-et-Garonne

Lauzun Minerve, grande randonnée dans les coteaux de Guyenne En VTT Difficile

Lauzun Minerve, grande randonnée dans les coteaux de Guyenne 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 18900.0 Tarif :

Cette longue randonnée parcourt les longs plateaux situés au nord du canton de Lauzun. Malgré la distance, le relief peu accidenté conviendra à des randonneurs moyennement aguerris.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lauzun Minerve, grande randonnée dans les coteaux de Guyenne

This long hike covers the long plateaus in the north of the canton of Lauzun. Despite the distance, the flat terrain is suitable for moderately experienced hikers.

Deutsch : Lauzun Minerve, grande randonnée dans les coteaux de Guyenne

Diese lange Wanderung führt durch die langen Hochebenen im Norden des Kantons Lauzun. Trotz der großen Entfernung ist das Relief nicht sehr hügelig und eignet sich für durchschnittlich geübte Wanderer.

Italiano :

Questa lunga escursione copre i lunghi altopiani a nord del cantone di Lauzun. Nonostante la distanza, il terreno è adatto a escursionisti moderatamente esperti.

Español : Lauzun Minerve, grande randonnée dans les coteaux de Guyenne

Esta larga caminata recorre las largas mesetas del norte del cantón de Lauzun. A pesar de la distancia, el terreno suave es adecuado para los excursionistas con experiencia moderada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine