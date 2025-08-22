Le Canal de la Sauldre Aubigny-sur-Nère Cher
Le Canal de la Sauldre Aubigny-sur-Nère Cher vendredi 1 mai 2026.
Le Canal de la Sauldre A cheval
Le Canal de la Sauldre Aubigny-sur-Nère 18700 Aubigny-sur-Nère Cher Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 75000.0 Tarif :
Charmant circuit à travers les paysages solognots.
https://www.tourisme-sancerre.com/ +33 2 48 58 40 20
English : Le Canal de la Sauldre
Charming circuit through the Sologne landscapes.
Deutsch :
Charmante Rundreise durch die Landschaften der Solognots.
Italiano :
Un tour affascinante nella campagna della Sologna.
Español :
Un encantador recorrido por la campiña de Sologne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-24 par SIT Centre-Val de Loire