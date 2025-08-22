Le Canal de la Sauldre Aubigny-sur-Nère Cher

Le Canal de la Sauldre A cheval

Le Canal de la Sauldre Aubigny-sur-Nère 18700 Aubigny-sur-Nère Cher Centre-Val de Loire

Charmant circuit à travers les paysages solognots.

https://www.tourisme-sancerre.com/ +33 2 48 58 40 20

English : Le Canal de la Sauldre

Charming circuit through the Sologne landscapes.

Deutsch :

Charmante Rundreise durch die Landschaften der Solognots.

Italiano :

Un tour affascinante nella campagna della Sologna.

Español :

Un encantador recorrido por la campiña de Sologne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-24 par SIT Centre-Val de Loire