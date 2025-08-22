Le chemin botanique depuis le château de Mercuret Retournac Haute-Loire

Le chemin botanique depuis le château de Mercuret

Le chemin botanique depuis le château de Mercuret Parking du Camping des Ribbes 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier VTT vous fera découvrir les bords de Loire mais aussi prendre de la hauteur pour admirer Retournac et découvrir son patrimoine, notamment le Château du Mercuret.

English :

This mountain bike trail will make you discover the banks of the Loire but also take some height to admire Retournac and discover its heritage, in particular the Château du Mercuret.

Deutsch :

Auf diesem Mountainbike-Pfad können Sie die Ufer der Loire entdecken, aber auch in die Höhe steigen, um Retournac zu bewundern und sein Kulturerbe, insbesondere das Château du Mercuret, zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso in mountain bike vi permetterà di scoprire le rive della Loira ma anche di salire in quota per ammirare Retournac e scoprire il suo patrimonio, in particolare lo Château du Mercuret.

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña le permitirá descubrir las orillas del Loira, pero también tomar altura para admirar Retournac y descubrir su patrimonio, en particular el Château du Mercuret.

