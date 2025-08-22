Le circuit de Seyrignac Figeac Lot

Le circuit de Seyrignac

Le circuit de Seyrignac 46100 Figeac Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 7600.0 Tarif :

Ne manquez pas l’ensemble constitué par le château, sa chapelle et le moulin à vent.

Sur les hauteurs de Figeac, le village de Lunan se dessine autour de deux pôles, l’église romane paroissiale au sud et le bel ensemble seigneurial de Seyrignac au nord

English :

Don?t miss the castle, its chapel and the windmill.

On the heights of Figeac, the village of Lunan is built around two poles, the Romanesque parish church to the south and the beautiful Seyrignac seigniorial complex to the north

Deutsch :

Verpassen Sie nicht das Ensemble, das aus dem Schloss, seiner Kapelle und der Windmühle besteht.

Auf den Anhöhen von Figeac liegt das Dorf Lunan, das sich um zwei Pole herum entwickelt: die romanische Pfarrkirche im Süden und das schöne herrschaftliche Ensemble von Seyrignac im Norden

Italiano :

Da non perdere il castello, la sua cappella e il mulino a vento.

Sulle alture di Figeac, il villaggio di Lunan si sviluppa attorno a due centri, la chiesa parrocchiale romanica a sud e il bel complesso signorile di Seyrignac a nord

Español :

No se pierda el castillo, su capilla y el molino de viento.

En las alturas de Figeac, el pueblo de Lunan se articula en torno a dos centros, la iglesia parroquial románica al sur y el hermoso complejo señorial de Seyrignac al norte

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot