Le Périmètre et les Plateaux Parcours VAE bleu La Morte Isère

Le Périmètre et les Plateaux Parcours VAE bleu

Le Périmètre et les Plateaux Parcours VAE bleu 636 Route de La Mure 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours court… mais qui grimpe ! Une belle descente, longue et très technique. Maitrisez votre vitesse et soyez prudents. La variante jusqu’au Périmètre, dont la montée est un peu raide, offre un formidable point de vue sur la vallée de la Roizonne.

https://www.matheysine-tourisme.com/fr/alpedugrandserre/ +33 4 76 56 24 72

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English : Le Périmètre et les Plateaux VAE blue course

A short course… but one that climbs! A beautiful descent, long and very technical. Control your speed and be careful. The variant to the Perimeter, whose climb is a bit steep, offers a wonderful view of the Roizonne valley.

Deutsch :

Eine kurze Strecke, aber es geht bergauf! Eine schöne, lange und sehr technische Abfahrt. Beherrschen Sie Ihre Geschwindigkeit und seien Sie vorsichtig. Die Variante bis Le Périmètre, deren Aufstieg etwas steil ist, bietet einen tollen Ausblick auf das Roizonne-Tal.

Italiano :

Un percorso breve, ma ripido! Una bella discesa, lunga e molto tecnica. Controllate la velocità e fate attenzione. Il percorso alternativo fino a Le Périmètre, un po’ ripido, offre una vista fantastica sulla valle della Roizonne.

Español :

Un recorrido corto… ¡pero empinado! Un descenso precioso, largo y muy técnico. Controle su velocidad y tenga cuidado. La ruta alternativa hasta Le Périmètre, un poco empinada, ofrece fantásticas vistas sobre el valle de Roizonne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme