Le Petit Carcassonne Ainay-le-Vieil Cher

Le Petit Carcassonne En VTT

Le Petit Carcassonne Place de l’église 18200 Ainay-le-Vieil Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 11800.0 Tarif :

Le but de cette randonnée est de s’offrir un bol d’air version nature et d’embrayer vers le château d’Ainay-Le-Vieil pour profiter de cette incroyable demeure féodale fortifiée entourée de douves et cerclée par une superbe roseraie.

http://www.chateaumeillant-tourisme.fr/ +33 2 48 61 39 89

English : Walk The little Carcassonne

The castle of Ainay-le-Vieil, a fortified feudal residence, once belonged to Jacques Cœur. With ramparts, moats and towers from the middle ages, it is the starting point of this hiking trail (11.8km) which leads you across country and along the Canal de Berry.

Deutsch : Spaziergang Das kleine Carcassonne

Die Burg von Ainay-le-Vieil, eine befestigte feudale Residenz, gehörte einmal Jacques Cœur. Mit ihren Wällen, Gräben und Türmen aus dem Mittelalter ist sie der Startpunkt dieses Wanderwegs (11,8km), der Sie über Land und am Canal de Berry entlang führt.

Italiano :

L’obiettivo di questa passeggiata è quello di prendere una boccata d’aria fresca e dirigersi verso lo Château d’Ainay-Le-Vieil per ammirare questa incredibile residenza feudale fortificata circondata da un fossato e circondata da un superbo roseto.

Español :

El objetivo de este paseo es tomar aire y dirigirse al castillo de Ainay-Le-Vieil para admirar esta increíble residencia feudal fortificada rodeada por un foso y circundada por una magnífica rosaleda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire