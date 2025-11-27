Jardins ouverts pour le Neurodon

Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Jardins ouverts pour le Neurodon .

Un évènement organisé par la Fédération pour la recherche sur le cerveau et le Comité des Parcs et Jardins de France qui permet de récolter des fonds pour faire avancer la recherche dans ce domaine. .

Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 accueil@chateau-ainaylevieil.fr

English :

Open Gardens for Neurodon.

L’événement Jardins ouverts pour le Neurodon Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2025-11-27 par BERRY