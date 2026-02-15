Rendez-vous au jardin, 23e édition Ainay-le-Vieil
Rendez-vous au jardin, 23e édition Ainay-le-Vieil samedi 6 juin 2026.
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher
Cette année, le thème de l’année est La vue
Certaines perspectives et points de vue seront mis en avant le Carré en l’Ile vu des chartreuses, vue sur et depuis le kiosque, Allée des arcades dans les chartreuses, Allée des poètes, la prairie fleurie. Un texte sur les perspectives à faire. Les Guides du château parleront de la vue sur les jardins et sur le parc depuis les remparts .
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88 boutique@chateau-ainaylevieil.fr
This year?s theme is Sight
