Rendez-vous au jardin, 23e édition Ainay-le-Vieil

Rendez-vous au jardin, 23e édition

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Début : Dimanche 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Cette année, le thème de l’année est La vue

Certaines perspectives et points de vue seront mis en avant le Carré en l’Ile vu des chartreuses, vue sur et depuis le kiosque, Allée des arcades dans les chartreuses, Allée des poètes, la prairie fleurie. Un texte sur les perspectives à faire. Les Guides du château parleront de la vue sur les jardins et sur le parc depuis les remparts .

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88 boutique@chateau-ainaylevieil.fr

English :

This year?s theme is Sight

