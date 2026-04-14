Visite guidée parc et jardins, Château d’Ainay-le-Vieil, Ainay-le-Vieil

Visite guidée parc et jardins 6 et 7 juin Château d’Ainay-le-Vieil Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Certaines perspectives et points de vue

seront mis en avant : le Carré en l’Ile vu des

chartreuses, vue sur et depuis le kiosque,

Allée des arcades dans les chartreuses, Allée

des poètes, la prairie fleurie. Les Guides du château

parleront de la vue sur les jardins et sur le

parc depuis les remparts.

Visite des jardins par les propriétaires.

Château d’Ainay-le-Vieil 7 rue du Château, 18200 Ainay-le-Vieil, France Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248630288 https://chateau-ainaylevieil.com Situé dans la vallée du Cher, le château d’Ainay-le-Vieil se distingue de loin par ses hautes tours et ses arbres remarquables. Construit sur un ancien site gallo-romain et devenant une importante forteresse médiévale, il fut la propriété de personnages illustres des familles de Bourbon, de Sully ou encore de Culan. Le jardin du château a été conçu de la Renaissance jusqu’au XXe siècle. Chaque période a vu l’espace paysager se transformer au gré des convenances des propriétaires. Aujourd’hui, le jardin du château est animé d’un style contemporain s’adjugeant les arts et techniques du passé. Il est composé de trois entités distinctes : la Roseraie, le jardin d’eau et les Chartreuses. Dans la Roseraie, les visiteurs contempleront une collection de roses anciennes, modernes et particulières comme la rose ‘Colbert’. Cet enchainement d’odeurs et de couleurs peut s’agrémenter de quelques versets poétiques, dont certains de Géraud d’Aligny, ancien occupant des lieux, dans le jardin des poètes qui jouxte la Roseraie. En longeant les canaux à la sortie de la roseraie, le jardin emmène vers les cinq chartreuses, une organisation de l’espace rendue célèbre au XVIIe siècle par André Le Notre. Autrefois destiné à la production de fruits, l’espace est aujourd’hui composé d’un chapelet de jardins propices à la méditation, avec des mixed-borders, un verger sculpté et des broderies de buis. La balade se termine en empruntant un pont qui mène au Grand carré en l’île précédemment observé depuis les canaux. Cet imposant espace aéré représente les avantages du jardin d’eau dans la société du XVIe siècle : une déambulation lente le long des canaux, accompagnée du doux bruit des mouvements de l’eau. Intégré à la Route Jacques Cœur, itinéraire touristique reliant Culan à Gien, le jardin d’Ainay-le-Vieil participe à la vie hortésienne contemporaine de la région. A71 sortie St Amand Montrond, RD2144 direction Montluçon, D1 à Meslon

Certaines perspectives et points de vue

©chateaud’ainaylevieil