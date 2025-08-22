Le Sentier de la Brebis Espédaillac Lot

Le Sentier de la Brebis

Le Sentier de la Brebis 46320 Espédaillac Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

Ce parcours vous invite à la découverte du patrimoine lié à l’élevage de la brebis

English :

This trail invites you to discover the heritage of sheep farming

Deutsch :

Dieser Weg lädt Sie ein, das mit der Schafzucht verbundene Erbe zu entdecken

Italiano :

Questo percorso invita a scoprire il patrimonio legato alla pastorizia

Español :

Este sendero le invita a descubrir el patrimonio asociado a la ganadería ovina

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot