Le tour de la montagne Sainte-Victoire Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le tour de la montagne Sainte-Victoire

Une belle route de 62km à faire en voiture On l’aperçoit de loin la montagne Sainte-Victoire présentant un visage différent selon la manière dont

on l’aborde, aussi expressive que les villages qui font la

ronde autour d’elle…

English :

A beautiful road of 62km to be made by car: One sees it of far the Sainte-Victoire mountain presenting a different face according to the way in which

as expressive as the villages which make the round around it…

around it…

Deutsch :

Eine schöne 62 km lange Straße, die man mit dem Auto zurücklegen kann: Der Berg Sainte-Victoire ist schon von weitem zu sehen und zeigt je nach Betrachtungsweise ein anderes Gesicht.

Man kann sich ihm nähern, so ausdrucksstark wie die Dörfer, die ihn umrunden.

die Dörfer um ihn herum…

Italiano :

Una bella strada di 62 km da percorrere: la montagna Sainte-Victoire si vede da lontano e presenta un volto diverso a seconda del modo in cui ci si avvicina

espressivo come i villaggi che lo circondano

intorno ad esso…

Español :

Una hermosa carretera de 62 km para conducir: se puede ver la montaña Sainte-Victoire desde lejos, presentando una cara diferente según la forma en que se acerque, tan expresiva como los pueblos que componen la región.

tan expresivo como los pueblos que hacen la ronda a su alrededor…

a su alrededor…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-11 par Provence Tourisme