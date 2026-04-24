Aix-en-Provence

Le mois de l’Europe

Du 01/05 au 02/06/2024 Divers lieux dans la ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-05-02

Le Mois de l’Europe est rythmé par 36 manifestations pour tous les publics, avec un invité spécial cette année l’Italie, porté par la Biennale. Et un focus sur le père de l’Op Art Victor Vasarely à l’occasion des 50 ans de sa Fondation à Aix.

Une programmation éclectique, pour cette 26e édition, proposée par les associations et institutions du territoire et labellisée par la Région, qui donnera à voir, à entendre, à découvrir, à partager ou à réfléchir sur l’Europe tout le long du mois de mai. .

Divers lieux dans la ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Month of Europe is punctuated by 36 events for all publics, with a special guest this year: Italy, supported by the Biennale. And a focus on the father of Op Art, Victor Vasarely, on the occasion of the 50th anniversary of his Foundation in Aix.

L’événement Le mois de l’Europe Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence