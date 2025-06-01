L’échappée belle, entre Loire, Aubois et Allier Cuffy Cher

L’échappée belle, entre Loire, Aubois et Allier Rue Port 18150 Cuffy Cher Centre-Val de Loire

Partez à vélo au fil de l’eau de 3 vallées ! Entre Bec d’Allier et port fluvial, parcourez le chemin de halage du canal latéral et la véloroute de La Loire à Vélo pour rejoindre le magnifique parc floral d’Apremont-sur-Allier, village classé parmi les plus beaux de France.

+33 2 48 74 23 93

English : L’échappée belle, entre Loire, Aubois et Allier

Go by bike along the waterfront through three valleys! Between Bec d’Allier and the river port, travel along the canal towpath and the Loire à Vélo cycle route to reach the wonderful floral park in Apremont-sur-Allier, a village ranked as one of the most beautiful in France.

Deutsch : Auf Spritztour zwischen Loire, Aubois und Allier

Fahren Sie mit dem Rad flussabwärts durch 3 herrliche Täler! Radeln Sie zwischen Bec d’Allier und dem Flusshafen auf dem Treidelweg des Seitenkanals und dem Loire-Radweg La Loire à Vélo bis zum prachtvollen Blumenpark von Apremont-sur-Allier, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt.

Italiano :

Pedalate lungo i corsi d’acqua di 3 valli! Tra il Bec d’Allier e il porto fluviale, seguite l’alzaia del canale laterale e la pista ciclabile Loire à Vélo fino al magnifico parco floreale di Apremont-sur-Allier, un villaggio classificato tra i più belli di Francia.

Español :

Recorra en bicicleta los cursos de agua de 3 valles Entre el Bec d’Allier y el puerto fluvial, siga el camino de sirga del canal lateral y la ruta ciclista Loire à Vélo hasta el magnífico parque floral de Apremont-sur-Allier, un pueblo catalogado entre los más bellos de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-15 par SIT Centre-Val de Loire