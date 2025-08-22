Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Les Amourettes A pieds

Les Amourettes route de Lignières 18160 La Celle-Condé Cher Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :

Une jolie mise en bouche avec cette randonnée qui fait le tour du site du Pôle du Cheval et de l’Âne, parc de nature et de loisirs dans un concentré de verdure et qui longe la sinueuse rivière, l’Arnon.

English :

A nice appetizer with this hike which goes around the site of the Pôle du Cheval et de l’Âne, a nature and leisure park in a concentrate of greenery and which runs along the winding river Arnon.

Deutsch :

Ein schöner Appetithappen ist diese Wanderung, die rund um das Gelände des Pôle du Cheval et de l’Âne führt, einem Natur- und Freizeitpark in einem grünen Konzentrat und entlang des gewundenen Flusses, des Arnon.

Italiano :

Un bel modo di iniziare la giornata con questa escursione intorno al sito del Pôle du Cheval et de l’Âne (Centro del cavallo e dell’asino), un parco naturale e ricreativo in un concentrato di verde e che costeggia il tortuoso fiume Arnon.

Español :

Una buena forma de empezar el día con esta caminata por el recinto del Pôle du Cheval et de l’Âne (Centro del Caballo y del Asno), un parque natural y de ocio en un concentrado de verdor y que discurre junto al sinuoso río Arnón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire