Les Balades de Pertuis Pertuis Vaucluse
Les Balades de Pertuis Pertuis Vaucluse vendredi 1 août 2025.
Les Balades de Pertuis
Les Balades de Pertuis 44, Place Saint Pierre 84120 Pertuis Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :
Quatre balades de Pertuis qui vous permettront de découvrir la ville et ses environs.
+33 4 90 79 52 29
English :
Four walks around Pertuis to discover the town and its surroundings.
Deutsch :
Vier Spaziergänge in Pertuis, bei denen Sie die Stadt und ihre Umgebung kennen lernen können.
Italiano :
Quattro passeggiate di Pertuis che vi permetteranno di scoprire la città e i suoi dintorni.
Español :
Cuatro paseos de Pertuis que le permitirán descubrir la ciudad y sus alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de Pertuis