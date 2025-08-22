Les circuits de la cité royale de Senlis circuit A Senlis Oise

Les circuits de la cité royale de Senlis circuit A A pieds Facile

Son secteur sauvegardé de 40 ha est particulièrement apprécié des cinéastes. Découvrez toutes les richesses de l’ancienne cité des Sulbanectes nommée Augustomagus par les romains, qu’ils protègent au IIIe siècle d’une muraille de 4 mètres d’épaisseur flanquée de 30 tours dont la majeure partie subsiste encore. Hors les murs, se trouve un site unique dans la région Hauts de France, les arènes gallo-romaines édifiées au Ier siècle.

Traversez l’enceinte gallo-romaine qui enserre les ruelles pavées, les vestiges du château royal qui fut le lieu d’élection d’Hugues Capet en 987, où séjourneront les rois de France, jusqu’à Henri IV. Croisez le prieuré Saint Maurice, construit au XIIIe siècle à la demande du roi Saint Louis, admirez la

cathédrale Notre-Dame (XIIe-XVIe siècle) marquée par quatre siècles d’évolution de l’art gothique ainsi que la chapelle Saint Frambourg édifiée vers 1170.

Sous le règne de Philippe Auguste, la ville est protégée par un deuxième rempart. Les fortifications médiévales (XIIIe-XVIe s.) offrent une belle promenade autour de la ville le long de la rivière la Nonette.

De nombreuses communautés religieuses s’installent à Senlis la Charité, les Capucins, les Carmes, les Clarisse, la Présentation, proche de l’abbaye Saint-Vincent, fondation de la reine de France Anne de Kiev, vers 1060.

L’ancienne église Saint-Pierre (XIe XVIIe s.). Aux XVIIe et XVIIIe s., les notables font édifier de remarquables hôtels particuliers précédés d’un portail monumental. L’hôtel Dufresne de Saint-Leu (XVIIIe s.) abrita le quartier général du Maréchal Foch de 1916 à 1918 ; il y prépara l’Armistice. Côté nature, le parc écologique offre une promenade agréable autour de plans d’eau, où l’on peut apprécier la diversité de la faune et de la flore.

English : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit A

Its 40-hectare protected area is particularly popular with film-makers. Discover all the treasures of the ancient city of the Sulbanectes, named Augustomagus by the Romans, which they protected in the 3rd century with a 4-meter-thick wall flanked by 30 towers, most of which have survived to this day. Outside the walls is a site unique in the Hauts de France region, the Gallo-Roman arena built in the 1st century.

Cross the Gallo-Roman enclosure that encloses the cobbled streets, the remains of the royal castle that was the place of election of Hugues Capet in 987, where the kings of France stayed until Henri IV. Pass by the Saint Maurice priory, built in the 13th century at the request of King Saint Louis, and admire the

notre-Dame cathedral (12th-16th centuries), marked by four centuries of evolution in Gothic art, and the Saint Frambourg chapel, built around 1170.

Under the reign of Philippe Auguste, the town was protected by a second rampart. The medieval fortifications (13th-16th c.) offer a beautiful walk around the town along the Nonette river.

Numerous religious communities settled in Senlis: the Charité, the Capucins, the Carmes, the Clarisse and the Présentation, close to the Saint-Vincent abbey, founded by French queen Anne of Kiev around 1060.

The former Saint-Pierre church (11th 17th c.). In the 17th and 18th c., the town?s notables built remarkable townhouses with monumental gates. The Hôtel Dufresne de Saint-Leu (18th c.) housed the headquarters of Marshal Foch from 1916 to 1918, where he prepared the Armistice. As for nature, the ecological park offers a pleasant stroll around lakes, where you can appreciate the diversity of flora and fauna.

Deutsch : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit A

Der 40 ha große geschützte Sektor ist bei Filmemachern besonders beliebt. Entdecken Sie alle Reichtümer der alten Stadt der Sulbanekten, die von den Römern Augustomagus genannt wurde und die sie im 3. Jahrhundert mit einer 4 m dicken Mauer schützten, die von 30 Türmen flankiert wurde, von denen der größte Teil noch erhalten ist. Außerhalb der Stadtmauern befindet sich eine in der Region Hauts de France einzigartige Sehenswürdigkeit: die gallorömische Arena aus dem 1.

Durchqueren Sie die gallo-römische Stadtmauer, die die gepflasterten Gassen und die Überreste des königlichen Schlosses umschließt, das 987 von Hugues Capet gewählt wurde und in dem die französischen Könige bis zu Heinrich IV. wohnten. Jahrhundert auf Wunsch des Königs Saint Louis errichtet wurde, und bewundern Sie die

jahrhundert, die Kathedrale Notre-Dame (12.-16. Jahrhundert), die von vier Jahrhunderten gotischer Entwicklung geprägt ist, und die Kapelle Saint Frambourg, die um 1170 erbaut wurde.

Unter der Herrschaft von Philippe Auguste wurde die Stadt durch eine zweite Stadtmauer geschützt. Die mittelalterlichen Befestigungsanlagen (13.-16. Jh.) bieten einen schönen Spaziergang um die Stadt herum entlang des Flusses Nonette.

Zahlreiche religiöse Gemeinschaften ließen sich in Senlis nieder: die Charité, die Kapuziner, die Karmeliter, die Clarisse, die Présentation, in der Nähe der Abtei Saint-Vincent, die um 1060 von der französischen Königin Anne von Kiew gegründet wurde.

Die alte Kirche Saint-Pierre (11. bis 17. Jh.). Im 17. und 18. Jh. ließen die Honoratioren bemerkenswerte Stadthäuser mit einem monumentalen Portal errichten. Das Hotel Dufresne de Saint-Leu (18. Jh.) beherbergte von 1916 bis 1918 das Hauptquartier von Marschall Foch, der hier den Waffenstillstand vorbereitete. In der Natur bietet der Öko-Park einen angenehmen Spaziergang rund um die Wasserflächen, wo man die Vielfalt der Fauna und Flora genießen kann.

Italiano :

La sua area protetta di 40 ettari è particolarmente apprezzata dai cineasti. Scoprite tutti i tesori dell’antica città dei Sulbanectes, chiamata Augustomagus dai Romani, che nel III secolo la proteggevano con una cinta muraria di 4 metri di spessore fiancheggiata da 30 torri, la maggior parte delle quali si è conservata fino ad oggi. All’esterno delle mura si trova un sito unico nella regione Hauts de France, l’arena gallo-romana costruita nel I secolo.

Attraversate le mura gallo-romane che racchiudono le strade acciottolate e i resti del castello reale, che fu il luogo dove Hugues Capet fu eletto nel 987 e dove i re di Francia soggiornarono fino a Enrico IV. Passate davanti al priorato di Saint Maurice, costruito nel XIII secolo su richiesta del re San Luigi, ammirate la Cattedrale di

notre-Dame (XII-XVI secolo), caratterizzata da quattro secoli di sviluppo dell’arte gotica, e la Cappella di Saint Frambourg, costruita intorno al 1170.

Sotto il regno di Filippo Augusto, la città fu protetta da un secondo bastione. Le fortificazioni medievali (XIII-XVI secolo) offrono una bella passeggiata intorno alla città lungo il fiume Nonette.

A Senlis si stabilirono numerose comunità religiose: la Charité, i Capucins, i Carmes, le Clarisse e la Présentation, vicino all’Abbazia di Saint-Vincent, fondata dalla regina francese Anna di Kiev intorno al 1060.

L’antica chiesa di Saint-Pierre (XI-XVII secolo). Nel XVII e XVIII secolo, i notabili della città costruirono notevoli case cittadine con portoni monumentali. Il settecentesco Hôtel Dufresne de Saint-Leu ospitò il quartier generale del maresciallo Foch dal 1916 al 1918, dove preparò l’armistizio. Per quanto riguarda la natura, il parco ecologico offre una piacevole passeggiata intorno ai laghi, dove si può apprezzare la diversità della flora e della fauna.

Español : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit A

Su zona protegida de 40 hectáreas es especialmente popular entre los cineastas. Descubra todos los tesoros de la antigua ciudad de los Sulbanectes, llamada Augustomagus por los romanos, que protegieron en el siglo III con una muralla de 4 metros de grosor flanqueada por 30 torres, la mayoría de las cuales han llegado hasta nuestros días. Fuera de las murallas se encuentra un lugar único en la región de Hauts de France, la arena galo-romana construida en el siglo I.

Atraviese las murallas galo-romanas que encierran las calles adoquinadas y los restos del castillo real, que fue el lugar donde se eligió a Hugues Capet en 987, y donde se alojaron los reyes de Francia hasta Enrique IV. Pase por el priorato de San Mauricio, construido en el siglo XIII a petición del rey San Luis, admire la

catedral de Notre-Dame (siglos XII-XVI), marcada por cuatro siglos de desarrollo del arte gótico, y la Capilla de San Frambourg, construida hacia 1170.

Bajo el reinado de Felipe Augusto, la ciudad se protegió con una segunda muralla. Las fortificaciones medievales (siglos XIII-XVI) ofrecen un hermoso paseo por la ciudad a lo largo del río Nonette.

Numerosas comunidades religiosas se instalaron en Senlis: los Charité, los Capucins, los Carmes, los Clarisse y los Présentation, cerca de la abadía de Saint-Vincent, fundada por la reina francesa Ana de Kiev hacia 1060.

La antigua iglesia de Saint-Pierre (siglos XI-XVII). En los siglos XVII y XVIII, los notables de la ciudad construyeron notables casas burguesas con portales monumentales. El Hôtel Dufresne de Saint-Leu, del siglo XVIII, albergó el cuartel general del mariscal Foch de 1916 a 1918, donde preparó el armisticio. En cuanto a la naturaleza, el parque ecológico ofrece un agradable paseo alrededor de los lagos, donde se puede apreciar la diversidad de la flora y la fauna.

