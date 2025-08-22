Les rives de l’Arnon Culan Cher

Les rives de l’Arnon En VTT

Les rives de l’Arnon Office de Tourisme 18270 Culan Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

La randonnée de Culan est l’opportunité de découvrir des lieux insolites comme l’ancienne tuilerie et le pont romain, s’ébahir devant l’imposante et majestueuse forteresse médiévale de Culan et admirer les méandres des gorges de l’Arnon.

+33 2 48 61 39 89

English :

Hiking in Culan is an opportunity to discover unusual places like the old tile factory and the Roman bridge, marvel at the imposing and majestic medieval fortress of Culan and admire the meandering Arnon gorges.

Deutsch :

Die Wanderung in Culan bietet die Gelegenheit, ungewöhnliche Orte wie die alte Ziegelei und die römische Brücke zu entdecken, über die imposante und majestätische mittelalterliche Festung von Culan zu staunen und die mäandernden Schluchten des Arnon zu bewundern.

Italiano :

La passeggiata a Culan è un’occasione per scoprire luoghi insoliti come l’antica fabbrica di tegole e il ponte romano, per ammirare l’imponente e maestosa fortezza medievale di Culan e per ammirare i meandri delle gole dell’Arnon.

Español :

El paseo de Culan es una oportunidad para descubrir lugares insólitos como la antigua fábrica de azulejos y el puente romano, maravillarse con la imponente y majestuosa fortaleza medieval de Culan y admirar las serpenteantes gargantas del Arnón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire