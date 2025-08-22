Les vignes Châteaumeillant Cher

Les vignes En VTT

Les vignes église 18370 Châteaumeillant Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Le vignoble AOC de Châteaumeillant fait parti des Vins du Centre Val de Loire. Cette randonnée vous invite à sillonner ses vignes, ses vallons, ses cabinets de vigne avant peut-être de déguster son fameux petit Gris de Châteaumeillant.

+33 2 48 61 39 89

English :

The AOC vineyard of Châteaumeillant is part of the Wines of the Centre Val de Loire. This hike invites you to explore its vineyards, its valleys, its vineyards before perhaps tasting its famous Petit Gris de Châteaumeillant.

Deutsch :

Das AOC-Weinbaugebiet Châteaumeillant gehört zu den Weinen des Centre Val de Loire. Diese Wanderung lädt Sie ein, durch die Weinberge, Täler und Weinbergshäuschen zu streifen, bevor Sie vielleicht den berühmten Petit Gris de Châteaumeillant probieren.

Italiano :

Il vigneto AOC di Châteaumeillant fa parte dei vini del Centre Val de Loire. Questa escursione vi invita a esplorare i suoi vigneti, le sue valli, le sue vigne prima di degustare il suo famoso Petit Gris de Châteaumeillant.

Español :

El viñedo AOC de Châteaumeillant forma parte de los vinos del Centre Val de Loire. Esta excursión le invita a explorar sus viñedos, sus valles, sus viñedos antes de degustar quizás su famoso Petit Gris de Châteaumeillant.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire