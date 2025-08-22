Lever de soleil au Mont Mézenc Bas-en-Basset Haute-Loire

Lever de soleil au Mont Mézenc

Lever de soleil au Mont Mézenc 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Pour les courageux et pour ceux qui ne craignent pas de se lever tôt, grand bain de lumière naturelle sur un paysage exceptionnel.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 95 44

English :

For the courageous and for those who do not fear to get up early, a great bath of natural light on an exceptional landscape.

Deutsch :

Für die Mutigen und für diejenigen, die das frühe Aufstehen nicht scheuen, großes Bad in natürlichem Licht über einer außergewöhnlichen Landschaft.

Italiano :

Per i più coraggiosi e per chi non ha problemi ad alzarsi presto, un grande bagno di luce naturale su un paesaggio eccezionale.

Español :

Para los valientes y para los que no les importa madrugar, un gran baño de luz natural sobre un paisaje excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-01 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme