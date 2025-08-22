Liaison parc du Mas-Jambost Bois des Vaseix Limoges Haute-Vienne

Liaison parc du Mas-Jambost Bois des Vaseix A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Liaison parc du Mas-Jambost Bois des Vaseix 87000 Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Facile

https://www.visitlimousin.com/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Liaison parc du Mas-Jambost Bois des Vaseix

Deutsch : Liaison parc du Mas-Jambost Bois des Vaseix

Italiano :

Español : Liaison parc du Mas-Jambost Bois des Vaseix

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine