Long nord Salviac Lot

Long nord

Long nord 46340 Salviac Lot Occitanie

Durée : 300 Distance : 36640.0 Tarif :

Avec plus de 1000 mètres de dénivelé, ce circuit est l’un des plus exigeants de l’espace trail.

Il vous emmène à travers vallons, bois et reliefs du causse, pour une immersion complète dans la nature et le patrimoine local

https://quercy-outdoor.fr/fr/parcours/214447

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English :

With more than 1,000 metres of vertical drop, this is one of the most demanding circuits in the trail area.

It takes you through the valleys, woods and hills of the causse, for a complete immersion in nature and the local heritage

Deutsch :

Mit über 1000 Metern Höhenunterschied ist diese Strecke eine der anspruchsvollsten im Trailbereich.

Sie führt Sie durch Täler, Wälder und das Relief der Causse, wo Sie vollständig in die Natur und das lokale Kulturerbe eintauchen können

Italiano :

Con oltre 1.000 metri di salita e discesa, questo è uno dei circuiti più impegnativi dell’area trail.

Attraversa le valli, i boschi e le colline della Causa, per un’immersione totale nella natura e nel patrimonio locale

Español :

Con más de 1.000 metros de ascenso y descenso, se trata de uno de los circuitos más exigentes de la zona de senderos.

Atraviesa los valles, bosques y colinas de la causse, para una inmersión total en la naturaleza y el patrimonio local

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-19 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot