Monbahus, autour de la butte de la Vierge Monbahus Lot-et-Garonne

Monbahus, autour de la butte de la Vierge 47290 Monbahus Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 16600.0 Tarif :
Difficile
http://www.tourisme-lotetgaronne.com/ +33 5 53 66 14 14
English : Monbahus, autour de la butte de la Vierge
This walks goes (180 °) around the Butte de la Vierge, that dominates the village of Monbahus. You will see plum and hazelnut orchards next to plots of vines, meadows with the Blondes d’Aquitaine (cows from the Aquitaine) and numerous wooded areas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine