Monbahus, sur la butte de la Vierge Monbahus Lot-et-Garonne

Monbahus, sur la butte de la Vierge A pieds Très facile

Monbahus, sur la butte de la Vierge 47290 Monbahus Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Une première tranche de travaux fut réalisée au sommet de la butte de la Vierge en 2009. Les aménagements paysagers et d’espaces ludiques et éducatifs terminent cette action en 2012, autour de la couronne herbeuse intermédiaire. Toutes les collines environnantes se dévoilent alors…

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/ +33 5 53 66 14 14

English : Monbahus, sur la butte de la Vierge

The town hall of Monbahus has developed the site of the Butte de la Vierge. The path gives you the opportunity to climb the hill, overlooking the village, to discover a 360 ° panorama. Take advantage of the wooden benches and platforms, to rest and discover the surrounding landscapes.

Deutsch : Monbahus, sur la butte de la Vierge

Ein erster Abschnitt der Arbeiten wurde 2009 auf dem Gipfel des Jungfernhügels durchgeführt. Die Landschaftsgestaltung und die Einrichtung von Spiel- und Lernbereichen beendeten diese Maßnahme 2012 rund um die mittlere Graskrone. Alle umliegenden Hügel werden nun enthüllt..

Italiano :

Nel 2009 è stata realizzata una prima fase di lavori sulla sommità del tumulo della Vergine. La sistemazione paesaggistica e le aree ricreative e didattiche completano questa azione nel 2012, intorno alla corona erbosa intermedia. Tutte le colline circostanti vengono quindi rivelate?

Español : Monbahus, sur la butte de la Vierge

En 2009 se llevó a cabo una primera fase de trabajos en la cima del montículo de la Virgen. El paisajismo y las áreas recreativas y educativas completan esta actuación en 2012, en torno a la corona de hierba intermedia. Entonces se revelan todas las colinas circundantes..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine