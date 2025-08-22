Monistrol Au Fil du Temps Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Monistrol Au Fil du Temps

Monistrol Au Fil du Temps Château des Evêques 43120 Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Au fil d’une promenade en vieille ville, 21 panneaux vous invitent à une halte, pour un détail, une histoire à conter, un évènement à croquer.

English :

During a walk through the old town, 21 panels invite you to stop for a detail, a story to tell, an event to enjoy.

Deutsch :

Bei einem Spaziergang durch die Altstadt laden Sie 21 Tafeln zu einem Halt ein, für ein Detail, eine Geschichte zum Erzählen, ein Ereignis zum Skizzieren.

Italiano :

Passeggiando per il centro storico, 21 pannelli invitano a fermarsi per cogliere un dettaglio, una storia da raccontare, un evento da tratteggiare.

Español :

Mientras pasea por el casco antiguo, 21 paneles le invitan a detenerse para ver un detalle, una historia que contar, un acontecimiento que dibujar.

