Monistrol Au Fil du Temps Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Au fil d’une promenade en vieille ville, 21 panneaux vous invitent à une halte, pour un détail, une histoire à conter, un évènement à croquer.
English :
During a walk through the old town, 21 panels invite you to stop for a detail, a story to tell, an event to enjoy.
Deutsch :
Bei einem Spaziergang durch die Altstadt laden Sie 21 Tafeln zu einem Halt ein, für ein Detail, eine Geschichte zum Erzählen, ein Ereignis zum Skizzieren.
Italiano :
Passeggiando per il centro storico, 21 pannelli invitano a fermarsi per cogliere un dettaglio, una storia da raccontare, un evento da tratteggiare.
Español :
Mientras pasea por el casco antiguo, 21 paneles le invitan a detenerse para ver un detalle, una historia que contar, un acontecimiento que dibujar.
