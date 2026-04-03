Moulin Vieux par les Mazoirs Parcours VAE bleu La Morte Isère

Moulin Vieux par les Mazoirs Parcours VAE bleu

Moulin Vieux par les Mazoirs Parcours VAE bleu 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours roulant, sans grande difficulté, mise à part la remontée par le col. La variante technique offre aux amateurs une descente plus joueuse et la variante de Vaunoire est un point idéal pour une pause ou un pique nique.

https://www.matheysine-tourisme.com/fr/alpedugrandserre/ +33 4 76 56 24 72

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English : Moulin Vieux by les Mazoirs VAE blue course

A rolling course, without great difficulty, apart from the ascent by the pass. The technical variant offers amateurs a more playful descent and the Vaunoire variant is an ideal point for a break or a picnic.

Deutsch :

Eine rollende Strecke ohne große Schwierigkeiten, abgesehen vom Aufstieg über den Pass. Die technische Variante bietet Amateuren eine spielerischere Abfahrt und die Vaunoire-Variante ist ein idealer Punkt für eine Pause oder ein Picknick.

Italiano :

Un percorso ondulato, senza grandi difficoltà, a parte la salita al passo. Il tratto tecnico offre agli appassionati una discesa più impegnativa, mentre il tratto della Vaunoire è il luogo ideale per una pausa o un picnic.

Español :

Un recorrido ondulado, sin mayores dificultades que la subida al puerto. El tramo técnico ofrece a los aficionados un descenso más exigente, y el tramo de Vaunoire es un lugar ideal para una pausa o un picnic.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme