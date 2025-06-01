Parcours Balade Romans au XIX -XX èmes siècles Romans-sur-Isère Drôme

Après la destruction des remparts médiévaux au milieu du XIXe siècle, la ville s’étend vers le nord. Un nouveau quartier émerge, situé entre le centre historique et la gare.

After the destruction of the medieval ramparts in the mid-19th century, the town expanded northwards. A new district emerged, located between the historic center and the train station.

Nachdem die mittelalterlichen Stadtmauern Mitte des 19. Jahrhunderts zerstört wurden, dehnte sich die Stadt nach Norden aus. Es entstand ein neues Viertel, das zwischen dem historischen Zentrum und dem Bahnhof lag.

Dopo la distruzione delle mura medievali a metà del XIX secolo, la città si espanse verso nord. È nato un nuovo quartiere, situato tra il centro storico e la stazione ferroviaria.

Tras la destrucción de las murallas medievales a mediados del siglo XIX, la ciudad se expandió hacia el norte. Surgió un nuevo barrio, situado entre el centro histórico y la estación de tren.

