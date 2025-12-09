Parcours Baludik L’aventure oyonnaxienne Oyonnax Ain
Partez à la découverte de l’histoire industrielle d’Oyonnax avec le parcours Baludik L’aventure Oyonnaxienne . 9 étapes vous permettrons de découvrir les secrets que portent 9 objets fabriqués dans divers lieux de la ville.
Discover the industrial history of Oyonnax with the Baludik trail L’aventure Oyonnaxienne . in 9 stages, you’ll discover the secrets behind 9 objects made in different parts of the town.
Gehen Sie mit dem Baludik-Parcours L’aventure Oyonnaxienne auf Entdeckungsreise durch die Industriegeschichte von Oyonnax. in 9 Etappen können Sie die Geheimnisse entdecken, die 9 Objekte tragen, die an verschiedenen Orten der Stadt hergestellt wurden.
Scoprite la storia industriale di Oyonnax con il percorso Baludik L’aventure Oyonnaxienne . in 9 tappe, scoprirete i segreti di 9 oggetti prodotti in diverse zone della città.
Descubra la historia industrial de Oyonnax con la ruta Baludik L’aventure Oyonnaxienne . en 9 etapas, descubrirás los secretos que se esconden tras 9 objetos fabricados en distintos puntos de la ciudad.
