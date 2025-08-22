Parcours de la Pierre circuit pédestre court Saint-Restitut Drôme

Parcours de la Pierre circuit pédestre court

26130 Saint-Restitut Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours de la pierre à pour vocation de faire découvrir les vieux chemins, et les paysages de la commune de Saint-Restitut.

+33 4 75 04 07 98

English : Parcours de la Pierre circuit pédestre court

The Stone Trail is designed to help visitors discover the old paths and landscapes of the Saint-Restitut commune.

Deutsch : Parcours de la Pierre circuit pédestre court

Der Steinpfad hat die Aufgabe, die alten Wege, und die Landschaften der Gemeinde Saint-Restitut zu entdecken.

Italiano :

Il Sentiero delle pietre è stato concepito per far scoprire ai visitatori gli antichi sentieri e paesaggi di Saint-Restitut.

Español : Parcours de la Pierre circuit pédestre court

El Sendero de Piedra está diseñado para ayudar a los visitantes a descubrir los antiguos caminos y paisajes de Saint-Restitut.

