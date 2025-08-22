Parcours d’orientation VTT & GRAVEL (boucle sud) Le Bourg-d’Oisans Isère
Parcours d’orientation VTT & GRAVEL (boucle sud) Le Bourg-d’Oisans Isère vendredi 1 mai 2026.
Parcours d’orientation VTT & GRAVEL (boucle sud)
Parcours d’orientation VTT & GRAVEL (boucle sud) rue Quai Dr Girard 38520 Le Bourg-d’Oisans Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez le patrimoine naturel du Bourg-d’Oisans avec ce parcours d’orientation VTT Gravel.
https://www.bourgdoisans.com/preparer/office-de-tourisme/ +33 4 76 80 03 25
English :
Discover the natural heritage of Bourg-d’Oisans with this mountain bike gravel orienteering course.
Deutsch :
Entdecken Sie das Naturerbe von Bourg-d’Oisans mit diesem Mountainbike-/Gravel-Orientierungslauf.
Italiano :
Scoprite il patrimonio naturale di Bourg-d’Oisans con questo percorso di orientamento in mountain bike e su ghiaia.
Español :
Descubra el patrimonio natural de Bourg-d’Oisans con este recorrido de orientación en bicicleta de montaña grava.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme