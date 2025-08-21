Parcours VTT 50 vert Tour des Lésines Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain

Parcours VTT 50 vert Tour des Lésines Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 50 vert Tour des Lésines Espace FFC Ain Forestière Chemin des Lésines 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit adapté aux débutants, au départ du complexe sportif Boost Center à Plateau d’Hauteville. Il surplombe l’étang des Lésines et le marais de Vaux.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Circuit suitable for beginners, starting from the Boost Center sports complex in Plateau d’Hauteville. It overlooks the Etang des Lésines and the Marais de Vaux.

Deutsch :

Für Anfänger geeignete Strecke, die am Sportkomplex Boost Center in Plateau d’Hauteville beginnt. Er überblickt den Étang des Lésines und den Sumpf von Vaux.

Italiano :

Un percorso adatto ai principianti, che parte dal complesso sportivo Boost Center di Plateau d’Hauteville. Si affaccia sull’Etang des Lésines e sul Marais de Vaux.

Español :

Un sendero apto para principiantes que parte del complejo deportivo Boost Center de Plateau d’Hauteville. Tiene vistas al Etang des Lésines y al Marais de Vaux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme