Parcours VTT 53 rouge Les Cadettes de la Ragiaz Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain

Parcours VTT 53 rouge Les Cadettes de la Ragiaz Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 53 rouge Les Cadettes de la Ragiaz Espace FFC Ain Forestière Chemin des Lésines 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours très varié alliant technique et physique. Les amateurs de beaux paysages vont être comblés avec le passage le long de la falaise de la Charabotte.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

A very varied course combining technique and physicality. The amateurs of beautiful landscapes will be filled with the passage along the cliff of Charabotte.

Deutsch :

Sehr abwechslungsreiche Strecke, die Technik und Kondition miteinander verbindet. Liebhaber schöner Landschaften werden mit der Passage entlang der Klippen von La Charabotte auf ihre Kosten kommen.

Italiano :

Un corso molto vario che combina tecnica e fisicità. Gli amanti dei bei paesaggi saranno entusiasti del passaggio lungo la falesia di Charabotte.

Español :

Un curso muy variado que combina técnica y físico. Los amantes de los bellos paisajes estarán encantados con el paso por el acantilado de Charabotte.

