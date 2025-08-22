Parcours VTT 62 vert Le Liaz d’Amont Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain

Parcours VTT 62 vert Le Liaz d’Amont Espace FFC Ain Forestière Hauteville-Lompnes 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit adapté aux débutants et aux familles, au départ du site nordique de la Praille à Plateau d’Hauteville.

https://www.hautbugey-tourisme.com/   +33 4 74 12 11 57

English :

Circuit adapted to beginners and families, starting from the Nordic site of La Praille in Plateau d’Hauteville.

Deutsch :

Für Anfänger und Familien geeignete Strecke, ausgehend vom nordischen Standort La Praille in Plateau d’Hauteville.

Italiano :

Circuito adatto a principianti e famiglie, con partenza dal sito nordico di La Praille a Plateau d’Hauteville.

Español :

Circuito adaptado a principiantes y familias, con salida desde el sitio nórdico de La Praille en Plateau d’Hauteville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme