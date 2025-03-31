Parcours VTT 70 rouge D’Oyonnax au lac Genin Espace FFC Ain Forestière Oyonnax Ain

Parcours VTT 70 rouge D’Oyonnax au lac Genin Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 70 rouge D’Oyonnax au lac Genin Espace FFC Ain Forestière Rue de la Brétouze 01100 Oyonnax Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit intermédiaire au départ des parcours sportifs de la Brétouze avec peu de difficultés techniques, en dehors de la descente sur le lac Genin par un chemin en pierres, mais un bon dénivelé.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Intermediate circuit starting from the Brétouze sports trails with few technical difficulties, apart from the descent to Lac Genin via a stone path, but a good climb.

Deutsch :

Mittelstrecke ab den Sportstrecken von Brétouze mit wenig technischen Schwierigkeiten, abgesehen vom Abstieg zum Lac Genin über einen Steinweg, aber einem guten Höhenunterschied.

Italiano :

Un percorso intermedio che parte dalle piste sportive della Brétouze, con poche difficoltà tecniche a parte la discesa al lago di Genin lungo un sentiero di pietra, ma con un buon dislivello.

Español :

Recorrido intermedio que parte de los senderos deportivos de Brétouze, con pocas dificultades técnicas aparte del descenso al lago Genin por un camino de piedras, pero con un buen desnivel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme