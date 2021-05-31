Paysages et milieux naturels du Pic de Gleize Gap Hautes-Alpes

Paysages et milieux naturels du Pic de Gleize

Paysages et milieux naturels du Pic de Gleize Col de Gleize 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cette randonnée assez courte permet de découvrir des milieux variés (crêtes, rochers, pelouses…) et riches en flore alpine. A la belle saison, vous pourrez également avoir l’occasion d’observer chamois et marmottes !

English : Landscalpes and natural areas of Pic de Gleize

This fairly short hike allows you to discover varied environments (ridges, rocks, lawns …) and rich in alpine flora. In the summer, you can also have the opportunity to observe chamois and marmots!

Deutsch :

Auf dieser recht kurzen Wanderung können Sie verschiedene Lebensräume (Bergrücken, Felsen, Grasland…) entdecken, die reich an Alpenflora sind. In der warmen Jahreszeit haben Sie vielleicht auch die Gelegenheit, Gämsen und Murmeltiere zu beobachten!

Italiano :

Questa escursione abbastanza breve permette di scoprire ambienti variegati (creste, rocce, prati…) e ricchi di flora alpina. In estate, si può anche avere la possibilità di osservare camosci e marmotte!

Español :

Esta caminata bastante corta permite descubrir una variedad de entornos (crestas, rocas, céspedes, etc.) ricos en flora alpina. En verano, también se pueden observar gamuzas y marmotas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-05-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme