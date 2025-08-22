Plage et croisière Bas-en-Basset Haute-Loire

Plage et croisière

Plage et croisière 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Tout un programme rafraichissant ! Après une petite balade en bords de Loire, une petite baignade suivie du pique-nique, vous rejoindrez l’embarcadère pour découvrir les Gorges de la Loire et le lac de Grangent en bateau croisière.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 95 44

English :

A refreshing program! After a short walk along the banks of the Loire, a little swim followed by a picnic, you will reach the pier to discover the Gorges de la Loire and the lake of Grangent by boat cruise.

Deutsch :

Ein ganzes erfrischendes Programm! Nach einem kleinen Spaziergang am Ufer der Loire, einem kurzen Bad und dem anschließenden Picknick erreichen Sie die Anlegestelle, um die Schluchten der Loire und den See von Grangent auf einem Kreuzfahrtschiff zu erkunden.

Italiano :

Un programma rinfrescante! Dopo una breve passeggiata lungo le rive della Loira, una piccola nuotata seguita da un picnic, vi recherete al molo per scoprire le Gole della Loira e il Lac de Grangent con una crociera in barca.

Español :

¡Un programa refrescante! Tras un breve paseo por las orillas del Loira, un pequeño baño y un picnic, se dirigirá al embarcadero para descubrir las Gargantas del Loira y el Lago de Grangent en crucero.

